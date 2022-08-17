Симферополь, , 17:04 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на 17 августа, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Ливень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сильные ливни, грозы и шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду прогнозируются в северных, центральных и восточных районах Крыма во второй половине дня и вечером 17 августа.

Отметим, это уже третье подряд штормовое предупреждение, объявленное в регионе. А 10 и 11 августа в регионе бушевала непогода, в одном случае даже потребовалась помощь спасателей по откачке воды.