Львов, Украина, , 17:02 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где у него запланирована трехсторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 17 августа, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Антониу Гутерреш Kremlin.ru

Напомним, что трехсторонняя встреча Гутерреша с Зеленским и Эрдоганом запланирована на 18 августа. Также должна состоятся отдельна встреча генсека ООН с президентом Украины.

Затем 19 августа Гутерреш отправится в Одессу, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр вСтамбуле.

При этом в секретариате ООН отдельно подчеркнули, что визит Гутерреша в Москву пока не планируется.