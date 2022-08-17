Вопрос целесообразности — власти Белгорода о закрытии молодёжной команды
Белгород, 17 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Власти Белгорода планируют развивать массовый хоккей в городе. Однако многомиллионное содержание молодёжной команды без ощутимых результатов ставит под вопрос целесообразность такой поддержки, заявили 17 августа в мэрии после того, как стало известно о закрытии клуба.
В администрации напомнили, что хоккей — один из самых дорогих видов спорта, экипировка на одного человека в среднем стоит около 60 тысяч рублей, не многие родители могут себе позволить отдать ребёнка на занятия. Изначально в белгородской молодёжной команде должно было быть не менее 70% местных игроков в составе, а фактически на протяжении нескольких лет здесь занимаются восемь-десять хоккеистов из детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта, что составляет лишь 28-36% игроков.
В мэрии подчеркнули, что готовы и дальше предоставлять МКХ «Белгород» бесплатно тренировочную базу, и не против привлечения инвестора в клуб.
Как сообщало ИА REGNUM, молодёжную хоккейную команду «Белгород» закрывают с 1 сентября 2022 года.