Белгород, 17 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Власти Белгорода планируют развивать массовый хоккей в городе. Однако многомиллионное содержание молодёжной команды без ощутимых результатов ставит под вопрос целесообразность такой поддержки, заявили 17 августа в мэрии после того, как стало известно о закрытии клуба.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

В администрации напомнили, что хоккей — один из самых дорогих видов спорта, экипировка на одного человека в среднем стоит около 60 тысяч рублей, не многие родители могут себе позволить отдать ребёнка на занятия. Изначально в белгородской молодёжной команде должно было быть не менее 70% местных игроков в составе, а фактически на протяжении нескольких лет здесь занимаются восемь-десять хоккеистов из детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта, что составляет лишь 28-36% игроков.

«Клуб создавали в 2012 году для поддержки молодёжного хоккея в областном центре. Ежегодно из бюджета города выделяли средства на его развитие. И в 2022 году команду профинансировали в полном объеме. Но результативность за последние несколько лет, а также количество белгородцев в составе, ставят под вопрос целесообразность поддержки клуба из городского бюджета. Получается, что Белгород готовит игроков в ВХЛ и КХЛ других регионов и направляет 28 млн в год на содержание приезжих хоккеистов. Именно поэтому принято решение перенаправить бюджетные средства на поддержку воспитанников Детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта для массового развития хоккея в областном центре», — обозначили свою позицию городские власти.

В мэрии подчеркнули, что готовы и дальше предоставлять МКХ «Белгород» бесплатно тренировочную базу, и не против привлечения инвестора в клуб.

Как сообщало ИА REGNUM, молодёжную хоккейную команду «Белгород» закрывают с 1 сентября 2022 года.