Берлин, , 17:10 — REGNUM Лишь на два с половиной месяца хватит Германии имеющихся запасов газа, заявил 17 августа глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер в интервью Bloomberg.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Такая картина складывается, если Россия не будет поставлять газ Германии, даже если все газохранилища в стране будут в ноябре заполнены на 95%. А сейчас газохранилища Германии заполнены на 77%.

По словам главы агентства, германский регулятор не знает, «как будет развиваться кризис» и кого в стране «отключат в первую очередь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия испытывает проблемы с газовыми поставками из России в связи с введёнными ЕС антироссийскими санкциями, существенно повлиявшими на объём прокачки «Северного потока».

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