Германия заявила, что без поставок газа из РФ не выдержит и трёх месяцев
Берлин, 17 августа, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Лишь на два с половиной месяца хватит Германии имеющихся запасов газа, заявил 17 августа глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер в интервью Bloomberg.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Европа мерзнет
Такая картина складывается, если Россия не будет поставлять газ Германии, даже если все газохранилища в стране будут в ноябре заполнены на 95%. А сейчас газохранилища Германии заполнены на 77%.
По словам главы агентства, германский регулятор не знает, «как будет развиваться кризис» и кого в стране «отключат в первую очередь».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия испытывает проблемы с газовыми поставками из России в связи с введёнными ЕС антироссийскими санкциями, существенно повлиявшими на объём прокачки «Северного потока».