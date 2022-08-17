Берлин, 17 августа, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Лишь на два с половиной месяца хватит Германии имеющихся запасов газа, заявил 17 августа глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер в интервью Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Такая картина складывается, если Россия не будет поставлять газ Германии, даже если все газохранилища в стране будут в ноябре заполнены на 95%. А сейчас газохранилища Германии заполнены на 77%.

По словам главы агентства, германский регулятор не знает, «как будет развиваться кризис» и кого в стране «отключат в первую очередь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия испытывает проблемы с газовыми поставками из России в связи с введёнными ЕС антироссийскими санкциями, существенно повлиявшими на объём прокачки «Северного потока».