Москва, , 17:20 — REGNUM Музыкальный критик Евгений Бабичев раскрыл имена артистов, которые смогут достойно исполнить гимн России. Об этом 17 августа сообщило издание News.ru.

Пелагея (сс) Skrivuts

«Назову имя, которое сейчас в тренде, — это SHAMAN. Он зарекомендовал себя как исполнитель патриотических песен, с вокалом у него полный порядок. Я считаю, это будет красиво. Если говорить еще про сильных вокалистов и кому это по плечу, я назову победителя второго сезона шоу «Голос» Сергея Волчкова — ученика Александра Градского, который идеально подходит под формат протокольных мероприятий», — заявил Бабичев. Он также отметил Пелагею, Анну Asti и Zivert в качестве исполнительниц, способных «красиво» спеть гимн.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, концертного директора певцов Григория Лепса и Эмина Агаларова обокрали в Подмосковье. Неизвестные сняли фары с элитной иномарки мужчины, которая в момент кражи была припаркована на одной из улиц подмосковного Одинцово.

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