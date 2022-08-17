Москва, 17 августа 2022, 16:57 — REGNUM Генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина рассказала, как работает influence-маркетинг в новых реалиях, зачем компаниям идти в агентства и почему возрос спрос на микроинфлюенсеров.

Генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина
Генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина
Фото из архива автора

События этой весны сильно изменили медиасферу и рекламный рынок. Начали формироваться новые тенденции, у аудитории потенциальных потребителей стали перестраиваться запросы. В условиях турбулентности и ограничения некоторых рекламных возможностей в соцсетях, в том числе, таргета, бизнес снова обратил пристальное внимание на influence-маркетинг. Даже те отрасли, которые раньше не пользовались рекламными услугами блогеров, стали тестировать этот инструмент.

Тем не менее, четкой структуры взаимодействия блогеров и бизнеса нет, так как нет профессии «блогер». Для того, чтобы решить все коммерческие и маркетинговые задачи единовременно, а также снять с себя определенные юридические риски, компаниям проще работать с инфлюенсерами через блогерские агентства.

Защита репутации

Сам influence-маркетинг — явление не новое, но сейчас отношение к нему пересматривается. Блогеры не первый год становятся лицами и амбассадорами брендов. Маркетологи создают у клиента четкую ассоциацию между компанией и конкретным человеком. Помимо повышения узнаваемости, это может нести определенные репутационные угрозы, так как любые действия блогера, особенно негативные, могут быть ассоциативно связаны с компанией, которую он рекламирует. Здесь на помощь бизнесу приходят агентства, которые несут юридическую ответственность за своих резидентов и снимают с компании большинство потенциальных репутационных рисков. Агентства дают технические задачи, контролируют выполнение условий договора с заказчиком и дают гарантии.

Тренд на микроблогинг

В профессиональном сообществе блогеров принято разделять по объему аудитории:

· наноблогеры — локальные инфлюенсеры с аудиторией до 10 тысяч подписчиков;

· микроблогеры — аудитория до 100 тысяч подписчиков;

· блогеры — инфлюенсеры с более масштабной аудиторией до 500 тысяч подписчиков;

· миллионники — крупные блогеры с аудиторией от 500 тысяч подписчиков, в эту же категорию обычно входят селебрити, которые узнаваемы в лицо без привязки к масштабу аудитории.

Привычно считать, что наибольшей популярностью у крупного бизнеса пользуются инфлюенсеры, подходящие под описание из последнего пункта. Размер бизнеса долгое время был условно соизмерим с «весом» блогера. Однако сейчас происходит смещение фокуса, компании ищут новые лица среди локальных инфлюенсеров. Иногда реклама у десяти небольших блогеров принесет компании больший «выхлоп», чем один контракт с миллионником за те же деньги.

Искать мелких блогеров под конкретные бизнес-задачи самостоятельно на стороне компании — неэффективно. На это уйдет много времени и трудозатрат. На стороне агентства эта задача будет решена профессионалами, которые подберут подходящих кандидатов и предоставят заказчику конкретный список с охватами и прогнозами по рекламной кампании.

Юридическое и бухгалтерское сопровождение

Профессии «блогер» не существует, как уже было упомянуто ранее, что затрудняет регулирование деятельности в блогосфере. Большинство инфлюенсеров работают как индивидуальные предприниматели, у которых зачастую нет компетенций по заключению договоров и выставлению счетов. В случае обращения в агентство компания напрямую сотрудничает с юридическим лицом, на которое оформляются документы, а не заключает договоры с ИП каждого блогера отдельно.

Крупные государственные компании и частные холдинги, которые работают в рамках тендерного законодательства, не могут сотрудничать с ИП в этом формате, зато могут работать с блогерскими агентствами, которые могут принимать участие в торгах.

Рекламная кампания под конкретную задачу

Зачастую у бизнеса есть запрос на influence-маркетинг, но понимания, как именно эффективно применить инструмент под конкретный кейс, — нет. Задача агентства в таком случае — разработать кампанию по продвижению через инфлюенсеров, которая включает подбор блогеров.

Например, региональной компании не всегда нужно участие блогеров с федеральной узнаваемостью, такой подход будет менее эффективен и более затратен, чем работа на лояльную аудиторию местных инфлюенсеров. Крупные агентства имеют широкий пул блогеров в регионах, их не нужно искать, к ним не нужно подбирать подход. Агентство просто дает техническое задание своим резидентам и контролирует его выполнение.

Контроль статистики и соблюдение законодательства

Иногда блогеры предоставляют не совсем актуальную статистику, чтобы получить более выгодный рекламный контракт. Агентства контролируют актуальные цифры самостоятельно и транслируют реальные показатели, даже если динамика неположительная. А также обладают инструментарием для качественной аналитики статистики и формирования отчетов об эффективности проведенной кампании.

Также агентство берет на себя ответственность за контент. Блогеру формируется задача, которая согласуется со всеми пунктами действующего законодательства — заказчику не нужно переживать, что у блогера появится что-то, противоречащее, например, закону о рекламе. Все публикации контролируются на стороне агентства и за любые нарушения оно несет юридическую ответственность, снимая с бизнеса необходимость контролировать каждого блогера точечно.