Дамаск, , 17:13 — REGNUM Министерство иностранных дел Сирии в ответ на призыв президента США Джо Байдена оказать содействие в возвращении пропавшего американского журналиста Остина Тайса заявило, что власти Сирии не удерживают на своей территории граждан США, передает 17 августа Associated Press.

Войска США в восточной Сирии Twitter@cmoc_sdf

«На прошлой неделе США опубликовали вводящие в заблуждение и нелогичные заявления американского президента и госсекретаря, которые необоснованно обвинили Сирию в том, что она похитила или задержала американских граждан, включая бывшего морского пехотинца США Остина Тайса», — говорится в заявлении МИД Сирии.

В ведомстве подчеркнули, что Дамаск «отрицает похищение или удержание любого американского гражданина на своей территории».

Напомним, чвнештатный репортер и бывший морской пехотинец США Остин Тайс был похищен в августе 2012 года в возрасте 31 года, когда освещал в Дамаске восстание против президента Сирии Башара Асада. Семья Тайса считает, что он жив и насильно удерживается в Сирии, хотя представители Дамаска это отрицают.

Выступая 10 августа по случаю 10-й годовщины исчезновения журналиста, Джо Байден указал, что его администрация «неоднократно призывала правительство Сирии к сотрудничеству для его возвращения». «Я призываю Сирию положить этому конец и помочь нам вернуть его домой», — сказал он.

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