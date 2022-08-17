Москва, , 16:52 — REGNUM Власти Москвы пока не планируют вводить каких-либо дополнительных ограничений по коронавирусу в столичных церквях. Об этом сегодня, 17 августа, заявил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас как только будет что-то — мы сразу сообщим. Пока дополнительных ограничительных мер (в церквях — ИА REGNUM) не вводится», — заявил Сучков.

Стоит отметить, что распространение коронавируса вновь набирает обороты в стране. Так в Москве, за прошедшие сутки был выявлен 10 241 случай заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 скончался 21 человек.