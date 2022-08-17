Архангельск, 17 августа, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Архангельской области прошел мотопробег в поддержку участников спецоперации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Цыбульский.

https://t.me/Tsybulskiy_A Мотопробег в поддержку российской армии

«Все наши военные, ребята из Архангельского батальона Северного морского флота должны знать: у нас нет ни капли сомнения в том, что наше дело — правое! Мы все едины и верим в Победу!», — написал чиновник.

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