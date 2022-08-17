Севастополь, , 16:50 — REGNUM Вице-адмирал Виктор Соколов назначен новым командующим Черноморским флотом. Торжеств по этому поводу не было из-за ситуации в Крыму.

Владимир Путин Kremlin.ru

По данным источника «РИА Новости Крым», соответствующий приказ поступил от президента РФ Владимира Путина — пришло представление, хотя «публичного мероприятия не было».

Источник сделал предположение, что из-за жёлтого уровня террористической опасности в Севастополе, вероятно, торжеств по поводу назначения и не стоит ожидать. Сейчас новый глава Черноморского флота принимает дела.

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