Севастополь, 17 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Вице-адмирал Виктор Соколов назначен новым командующим Черноморским флотом. Торжеств по этому поводу не было из-за ситуации в Крыму.

Kremlin.ru Владимир Путин

По данным источника «РИА Новости Крым», соответствующий приказ поступил от президента РФ Владимира Путина — пришло представление, хотя «публичного мероприятия не было».

Источник сделал предположение, что из-за жёлтого уровня террористической опасности в Севастополе, вероятно, торжеств по поводу назначения и не стоит ожидать. Сейчас новый глава Черноморского флота принимает дела.