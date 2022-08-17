Канберра, , 16:49 — REGNUM Известный австралийский актёр Лиам Хемсворт расстался со своей девушкой Габриэллой Брукс. Об этом 17 августа сообщило издание Daily Mail.

Лиам Хемсворт Цитата из х/ф «Последняя песня», Реж. Джули Энн Робинсон. 2010

По данным источника, пара рассталась несколько месяцев назад, а инициатором расставания стал актёр, желавший больше времени уделять работе. Стоит отметить, что Хемсворт и Брукс состояли в отношениях более трёх лет.

Напомним, до отношений с Брукс Хемсворт состоял в браке с певицей Майли Сайрус. В 2019 году пара объявила о разрыве после 10 лет совместной жизни.

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