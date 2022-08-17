Ростов-на-Дону, , 16:49 — REGNUM В Неклиновском районе Ростовской области в рамках работы форума «Армия-2022» будут представлены трофейное оружие из зоны проведения специальной военной операции на Украине, в том числе образцы бронетехники ВСУ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного военного округа 17 августа.

Трофеи из зоны СВО пресс-служба Южного военного округа

Среди представленных экспонатов — украинский бронетранспортёр БТР-3, боевые бронированные машины «Козак» и «Варта», грузовой автомобиль КрАЗ, противотанковые ракетные комплексы иностранного производства и другое трофейное оружие.

ИА REGNUM напоминает, что гостям форума будут представлены десятки образцов техники, стоящей на вооружении ВС РФ. Это и танк Т-72Б3, и боевая машина пехоты БМП-3, и бронетранспортер БТР-82АМ, и комплексы «Искандер» и «Штурм-С». Будет развёрнута экспозиция оружия времён Великой Отечественной войны.

На территории музея «Самбекские высоты» будут открыты спортивный кластер и зона отдыха, полевая кухня.

Перед гостями форума выступят творческие коллективы Ростовского гарнизона.

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