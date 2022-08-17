Нижний Новгород, , 16:47 — REGNUM В июле годовая инфляция в Приволжском федеральном округе замедлилась до 15,54% после 16,49% месяцем ранее. Однако все равно инфляция в Поволжье превышает средний показатель по России, который в июле составил 15,1%, свидетельствуют данные, подготовленные Центробанком.

Овощной прилавок © ИА REGNUM

Замедлению инфляции способствовали ослабление потребительского спроса после мартовского всплеска, расширение предложения некоторых товаров, а также ранее произошедшее укрепление рубля, как и в России в целом.

В июле в среднем продовольственные товары подорожали в округе на 17,96% в годовом выражении, при этом уровень плодоовощной инфляции составил 6,71% при сравнении с данными за июль прошлого года.

Рост цен на непродовольственные товары составил 17,32%. Услуги подорожали в течение года на 9,39%, хотя месяцем ранее показатель составлял 8,43%. При этом рост тарифов на услуги ЖКХ в среднем по Поволжью составил 4,77%, а вот стоимость проезда в общественном транспорте выросла на 12,18%.

По итогам июля самый высокий показатель инфляции наблюдается в Чувашии — 16,72%, наиболее низкий уровень роста цен зафиксирован в Мордовии — 13,67%. Регулятор объясняет это более активным переносом издержек в цены на зарубежные туры операторами Чувашии, в Мордовии же наблюдается более низкая, в сравнении с другими регионами ПФО, покупательская активность населения.

В связи с ростом цен на газоснабжение наиболее медленно снижалась инфляция в Пермском крае — это единственный регион Поволжья, где тарифы на газоснабжение не пересматривались. Самый значительный уровень замедления инфляции отмечен в Пензенской области. В прошлом году на фоне снятия некоторых эпидемических ограничений и возобновления авиасообщения с Турцией местные турагенства повысили цены на туры в июле, тогда как турагенства других регионов ПФО активно повышали цены уже в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года инфляция замедлилась в абсолютном большинстве регионов России. Наименьшая инфляция в июле отмечена в Чукотском автономном округе — 3,3%, наибольшая — в Республике Ингушетия (20%). Продовольственная инфляция снизилась за счет удешевления овощей и фруктов и замедления роста цен на мясную и молочную продукцию.

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