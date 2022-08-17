Казань, , 16:48 — REGNUM В Татарии из-за смерти мужчины после удаления зубов возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщил представитель следственного управления СКР по РТ.

Стоматологический кабинет Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

В местных средствах массовой информации сообщалось, что в конце марта мужчина приехал из Казани в Нижнекамск, где удалил два зуба. После этого у него опухли щека и шея. К доктору пациент обратился по прибытии в Казань. Мужчине снова пришлось делать операцию. Во время хирургического вмешательства у пациента остановилось сердце. Он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. После выхода из комы и лечения мужчина не разговаривал и не двигался, питался через трубку. В начале июня пациента в таком состоянии выписали. Прошлой ночью он умер, передает 17 августа РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления СКР по РТ.

После проверки региональная прокуратура направила материалы в следственные органы, где возбудили уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, 1 октября 2020 года в одной из детских стоматологий в Махачкале у трехлетнего ребенка во время оказания стоматологических услуг остановилось сердце, и он впал в кому. Ребенка доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где на следующий день он скончался.

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