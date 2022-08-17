Казань, 17 августа, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Татарии из-за смерти мужчины после удаления зубов возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщил представитель следственного управления СКР по РТ.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Стоматологический кабинет

В местных средствах массовой информации сообщалось, что в конце марта мужчина приехал из Казани в Нижнекамск, где удалил два зуба. После этого у него опухли щека и шея. К доктору пациент обратился по прибытии в Казань. Мужчине снова пришлось делать операцию. Во время хирургического вмешательства у пациента остановилось сердце. Он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. После выхода из комы и лечения мужчина не разговаривал и не двигался, питался через трубку. В начале июня пациента в таком состоянии выписали. Прошлой ночью он умер, передает 17 августа РИА Новости со ссылкой на представителя следственного управления СКР по РТ.

После проверки региональная прокуратура направила материалы в следственные органы, где возбудили уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, 1 октября 2020 года в одной из детских стоматологий в Махачкале у трехлетнего ребенка во время оказания стоматологических услуг остановилось сердце, и он впал в кому. Ребенка доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где на следующий день он скончался.

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