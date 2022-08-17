Москва, , 16:43 — REGNUM Строительство участка трассы М-12 во Владимирской области идёт с опережением графика. Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым 17 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

Трасса Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2022 году подрядчики планируют сдать почти 90 километров. Всего через Владимирскую область будет пролегать 220 километров трассы.

По словам Авдеева, строительство магистрали будет способствовать размещению во Владимирской области новых производственных сил, ещё большему раскрытию туристического потенциала нашего региона.