Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лиз Чейни заявила о намерении сделать все возможное, чтобы не допустить возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом, и пообещала в ближайшие месяцы определиться с собственной президентской кампанией после проигрыша на выборах в Вайоминге, сообщает 17 августа Reuters.

Лиз Чейни U.S. House of Representatives

На внутрипартийных выборах, состоявшихся 16 августа, Лиз Чейни проиграла Харриет Хагеман, которую поддерживает Дональд Трамп. Таким образом, в Республиканской партии почти не осталось политиков, которые поддержали импичмент Трампа в 2021 году. Из десяти таких конгрессменов четверо отказались вновь переизбираться предстоящей осенью, а еще четверо, в том числе Чейни, проиграли на внутрипартийных выборах.

После поражения яростный критик Трампа дала интервью NBC, подчеркнув, что она не собирается выходить из игры и «сделает все возможное, чтобы не допустить Трампа в Овальный кабинет». При этом Чейни добавила, что даже рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента. «Это то, о чем я думаю, и я приму решение в ближайшие месяцы», — сказала она.

Напомним, что Лиз Чейни — дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни (2001−2009), который также занимал пост министра обороны и возглавлял администрацию Белого дома ещё при Джеральде Форде.

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