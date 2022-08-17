Белгород, 17 августа, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Молодёжная хоккейная команда «Белгород» прекратит существование с 1 сентября. Информация об этом появилась ранее в социальных сетях, и 17 августа её подтвердил главный тренер команды Андрей Романов.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР Игроки

«Сегодня к нам приходили сотрудники городской администрации, спорткомитета и сказали, что с 1 сентября молодёжная хоккейная команда существовать больше не будет. Предупредили нас за две недели», — прокомментировал он закрытие клуба изданию «БелПресса».

Команду ждёт снятие с первенства НМХЛ сезона 2022/23.