Приштина, , 16:50 — REGNUM У лидеров Сербии и Косово есть шанс проявить ответственность и сделать значимые шаги к «нормализации отношений». Об этом говорится в сообщении, которое посольство Великобритании в Косово опубликовало 17 августа, накануне переговоров президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти в Брюсселе.

Альбин Курти и Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что спецпредставитель Великобритании по Западным Балканам Стюарт Пич 16 августа провел переговоры с Вучичем и Курти, во время которых он высказал озабоченность Лондона нарастанием напряжённости между Белградом и Приштиной.

«Двое лидеров обязаны выдвинуть на первый план переговоров в Брюсселе интересы своих граждан, развить уже достигнутые успехи в диалоге и сделать важные шаги к нормализации отношений», — подчеркивается в сообщении посольства Великобритании в Косово.

Напомним, что встреча Вучича и Курти 18 августа в Брюсселе проходит на фоне нового обострения ситуации на севере Косово, вызванной намерением албанских сепаратистов ввести особый режим пересечения административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией для граждан с сербскими документами.