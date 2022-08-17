Севастополь, , 16:37 — REGNUM Член Московского союза художников подал иск в Гагаринский районный суд Севастополя о признании плагиатом и демонтаже скульптуры «Безмятежность» («Сидящая на скамье»), которая установлена на проспекте Октябрьской революции. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба Гагаринского районного суда города Севастополя.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению истца, скульптура «Сидящая на скамье» похожа на скульптуру его авторства «Отдыхающая», установленную в парке «Цветник» города Пятигорска. В заявлении истец просит признать севастопольскую скульптуру плагиатом и демонтировать её. Также заявитель хочет взыскать компенсацию за причинение морального вреда и компенсацию за нарушение исключительного авторского права на произведение искусства.

«В настоящее время по делу назначена судебная искусствоведческая экспертиза, которая должна будет разрешить вопрос, являются ли вышеуказанные скульптуры идентичными или «Сидящая на скамье» на проспекте Октябрьской революции может быть признана творчески самостоятельным произведением», — прокомментировали в пресс-службе Гагаринского районного суда города Севастополя.

Автором скульптуры «Отдыхающая», установленного в Пятигорске, является Равиль Юсупов. Ранее он судился в Пятигорском городском суде с компанией, установившей в парке Железноводска скульптуру «Курортница». Тогда суд удовлетворил иск частично и обязал ответчика выплатить Юсупову 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.