Скульптор из Москвы требует демонтировать скульптуру в Севастополе
Севастополь, 17 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Член Московского союза художников подал иск в Гагаринский районный суд Севастополя о признании плагиатом и демонтаже скульптуры «Безмятежность» («Сидящая на скамье»), которая установлена на проспекте Октябрьской революции. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба Гагаринского районного суда города Севастополя.
По мнению истца, скульптура «Сидящая на скамье» похожа на скульптуру его авторства «Отдыхающая», установленную в парке «Цветник» города Пятигорска. В заявлении истец просит признать севастопольскую скульптуру плагиатом и демонтировать её. Также заявитель хочет взыскать компенсацию за причинение морального вреда и компенсацию за нарушение исключительного авторского права на произведение искусства.
Автором скульптуры «Отдыхающая», установленного в Пятигорске, является Равиль Юсупов. Ранее он судился в Пятигорском городском суде с компанией, установившей в парке Железноводска скульптуру «Курортница». Тогда суд удовлетворил иск частично и обязал ответчика выплатить Юсупову 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.