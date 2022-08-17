Лос-Анджелес, США, 17 августа 2022, 16:35 — REGNUM Джейсону Александру, бывшему мужу певицы Бритни Спирс, предъявили обвинение по старому предполагаемому преступлению. Об этом 17 августа пишет TMZ.
Александра подозревают в краже в особо крупных размерах, а также в приобретении краденых товаров. Экс-супруга артистки уже арестовали.
Ранее Джеймса Александра обвинили в проникновении на частную территорию — он забрался в особняк, где проходила свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари. Александру также запретили приближаться к певице и сотрудникам её охраны.
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