Лос-Анджелес, США, , 16:35 — REGNUM Джейсону Александру, бывшему мужу певицы Бритни Спирс, предъявили обвинение по старому предполагаемому преступлению. Об этом 17 августа пишет TMZ.

Бритни Спирс Цитата из клипа на песню Ooh La La

Александра подозревают в краже в особо крупных размерах, а также в приобретении краденых товаров. Экс-супруга артистки уже арестовали.

Ранее Джеймса Александра обвинили в проникновении на частную территорию — он забрался в особняк, где проходила свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари. Александру также запретили приближаться к певице и сотрудникам её охраны.

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