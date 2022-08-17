Лос-Анджелес, США, 17 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Джейсону Александру, бывшему мужу певицы Бритни Спирс, предъявили обвинение по старому предполагаемому преступлению. Об этом 17 августа пишет TMZ.

Цитата из клипа на песню Ooh La La Бритни Спирс

Александра подозревают в краже в особо крупных размерах, а также в приобретении краденых товаров. Экс-супруга артистки уже арестовали.

Ранее Джеймса Александра обвинили в проникновении на частную территорию — он забрался в особняк, где проходила свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари. Александру также запретили приближаться к певице и сотрудникам её охраны.