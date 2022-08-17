Оттава, 17 августа, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Правительство Канады выделило более 100 миллионов долларов на картографирование дна Северного Ледовитого океана и на усовершенствование арктической поисково-спасательной станции Рэнкин-Инлет. Деньги разделены между береговой охраной и канадской гидрографической службой. Об этом сообщает ArcticToday.

Ocean.ru Арктика

Канадская гидрографическая служба будет использовать свои средства для улучшения картографирования морского дна в Арктике. Это будет сделано с помощью съемок и спутникового дистанционного зондирования, что поможет улучшить безопасную навигацию в регионе.

Канадская береговая охрана направит средства на повышение пропускной способности арктической поисково-спасательной станции в заливе Рэнкин. Это будет сделано путем найма и обучения дополнительного экипажа, продления эксплуатационного сезона станции на один месяц каждый год, начиная с 2023 года. Помимо этого, планируется покупка дополнительного поисково-спасательного судна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ученые всё чаще заявляют, что Арктика нагревается быстрее, чем остальные континенты. Однако новое исследование показало, что это явление проходит в четыре раза быстрее. В некоторых районах Северного Ледовитого океана скорость потепления даже в семь раз выше.

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