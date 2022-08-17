Москва, , 16:34 — REGNUM В Херсонской области было организовано выездное подразделение ГИБДД, которое займётся регистрацией автомобилей и обменом водительских прав. Об этом сегодня, сообщили в пресс-центре МВД России.

Здание МВД России Lodo27

«С этой недели на базе ОВД по городу Голая Пристань Херсонской области открыт выездной пункт МРЭО по регистрации транспортных средств и обмену водительских удостоверений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации», — сообщает Министерство внутренних дел России.

Уточняется, что сотрудники этого выездного подразделения российской Госавтоинспекции совместно с херсонскими коллегами будут предоставлять государственные услуги по линии обеспечения безопасности дорожного движения. При этом государственные пошлины взиматься не будут.

Выездной пункт МРЭОГИБДДработает по адресу: город Голая Пристань, ул. Московская, 4А. Режим работы — вторник и четверг с 09:00 до 18:00 без перерыва.

Также в МВД РФ сообщили, что в скором времени аналогичный выездной пункт откроется в Бердянске (Запорожская область).