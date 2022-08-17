Москва, 17 августа, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Полёт британского самолёта-разведчика RC-135 над Баренцевым морем 15 августа совершался с целью выполнения «рутинной операции», сообщило 17 августа посольство королевства в Москве. Нарушение якобы допущено российским истребителем-перехватчиком.

U.S. Air Force Разведывательный самолёт RC-135

Комментируя заявление Минобороны РФ о том, что британским самолётам не следует планировать полёты над Россией, а также о том, что 15 августа RC-135 нарушил российское воздушное пространство, диппредставительство пояснило: нарушение совершили не британцы, а ВКС РФ.

Согласно заявлению посольства, российский МиГ-31 (он вытеснил британский самолёт за пределы воздушного пространства РФ) «совершил опасный манёвр сближения с самолётом королевских ВВС RC-135W Rivet Joint».

При этом крылатый разведчик 15 августа, по версии британской стороны, «выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях».