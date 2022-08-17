Симферополь, 17 августа 2022, 16:29 — REGNUM Около 80 домов, как многоквартирных, так и частных, повреждены в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Республики Крым, таковы данные, опубликованные региональным МЧС на 17 августа.
Министр по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Садаклиев побывал в Джанкойском районе, где 16 августа произошло ЧП на площадке хранения боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, в селе Майском повреждены также здания администрации и школы. Глава региона поручил устранить все последствия в учебном заведении оперативно, чтобы 1 сентября дети смогли сесть за парты.