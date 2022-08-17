Симферополь, 17 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Около 80 домов, как многоквартирных, так и частных, повреждены в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Республики Крым, таковы данные, опубликованные региональным МЧС на 17 августа.

Пресс-служба правительства Респубелики Крым Осмотр в Джанкойском районе

Министр по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергей Садаклиев побывал в Джанкойском районе, где 16 августа произошло ЧП на площадке хранения боеприпасов.

«Электроэнергия и вода подается в полном объеме, на текущий момент отключен газ, однако после проведения полного обследования территории, газоснабжение также будет восстановлено. У нас имеется информация о девяти поврежденных МКД и около 70 частных домов. Данные уточняются», — приводит пресс-служба слова Садаклиева.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Майском повреждены также здания администрации и школы. Глава региона поручил устранить все последствия в учебном заведении оперативно, чтобы 1 сентября дети смогли сесть за парты.