18 августа 2022 | Время чтения 12 мин

Миграционный кризис, обрушившийся на границу между Мексикой и США, продолжает усиливаться. Виной тому целый ряд факторов, в число которых входят американская внутриполитическая борьба, посткоронавирусный кризис и разгул картелей в Мексике.

Дарья Рудакова, Александр Умрихин, , 00:01 — REGNUM ***

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

США: зеркальная политика Байдена и Трампа по детской миграции

С 2011 года в США резко начал расти поток несовершеннолетних мигрантов, незаконно пересекающих американо-мексиканскую границу. Большинство из них являлись выходцами из Центральной Америки. К сентябрю 2014 года в Штатах был задержан 68 541 ребенок без сопровождения, что на 77% больше, чем годом ранее. Это побудило правительство объявить о кризисе на границе.

Спустя восемь лет кризис только усугубился, достигая новых рекордных показателей. За это время вопрос миграции стал камнем преткновения между двумя ведущими политическими партиями США, причем каждая из них заняла кардинально отличающуюся позицию. Политические кампании республиканцев, обретая некий революционно-освободительный характер, подняли проблему борьбы именно с исторически рекордным наплывом нелегалов. В свою очередь демократы назвали такой подход расистским и антиамериканским и пообещали избирателям осуществить интеграцию мигрантов в общество.

Защитники прав человека возлагали большие надежды на администрацию президента-демократа Джо Байдена, надеясь, что она принесет значительные изменения после миграционных реформ его предшественника — республиканца Дональда Трампа, которого обвиняли в жесткости, расизме и ксенофобии в отношении приезжих.

Однако администрация Байдена вызвала удивление и раздражение многих в связи с тем, что вдруг начала уклоняться от того, чтобы называть миграционный кризис «кризисом», и вместо этого сосредоточила свое внимание на устранении туманных «коренных причин миграции» из Латинской Америки.

Так называемым «царем границы» была назначена вице-президент Камала Харрис, которая начала собирать с частного сектора США миллиарды долларов на решение этих самых «коренных проблем» в странах Северного Треугольника — Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре. Однако многие американцы обрушились на нее и Байдена за то, что они игнорируют происходящий непосредственно на границе хаос.

Камала Харрис (сс) The White House

К весне 2021 года приюты для несовершеннолетних беженцев в Техасе были уже переполнены и появились данные не только об ужасных условиях содержания детей, но и об изнасилованиях со стороны американских служащих. Однако даже это не явилось достаточно существенной причиной для личных визитов на границу президента и вице-президента.

Такое игнорирование проблемы привело в еще большую ярость республиканцев, многие из которых проживают в приграничных штатах и вынуждены сами видеть последствия миграционной катастрофы, в том числе брошенных посреди техасской пустоши обливающихся слезами детей дошкольного возраста.

Осенью 2021 года сенатор от Техаса Тед Круз представил законопроект об «остановке всплеска небезопасных лагерей на Рио-Гранде», предложив перенести центры для нелегалов туда, где «демократическая элита устраивает свои коктейльные вечеринки». Круз обвинил президента и его администрацию в том, что они «добровольно сдали южную границу опасным преступным картелям», не подумав о приграничных общинах Южного Техаса, таких как МакАллен и Дель Рио, которые испытывают на себе основную тяжесть миграционного кризиса.

Тед Круз Gage Skidmore

С апреля 2022 года Техас начал отправлять первые автобусы с мигрантами в Нью-Йорк, пытаясь заставить мэров-демократов и самого Байдена вживую увидеть последствия исторической проблемы. К лету в Вашингтон прибыли более шести тысяч мигрантов, в результате чего приюты столицы быстро переполнились и некоторые нелегалы были вынуждены ночевать на улице.

В августе The Washington Examiner сообщил, что бездействие Белого дома серьезно подорвало моральный дух агентов пограничного патруля, которые одними из первых сталкиваются с последствиями кризиса, усугубляющегося с момента прихода Байдена.

За первый год своего президентства Байден отменил сотни миграционных исполнительных указов Трампа, в результате чего за 2021 год число нелегалов в стране увеличилось на 379% по сравнению с 2020 годом. Показатели 2022 года вызывают еще большую обеспокоенность, увеличившись за первые семь месяцев более чем в два раза по сравнению с 2021 годом.

Чрезвычайная нагрузка на пограничные посты в Техасе и Аризоне, где начиная с марта агенты ежемесячно задерживают более 200 тысяч нелегалов, вынудила многих уйти с работы.

«Агенты расстроены. Я никогда не видел их настолько расстроенными, как сейчас», — заявил в интервью для Fox News Брэндон Джадд, глава Национального совета пограничного патруля (NBPC).

Несмотря на отмену ряда миграционных реформ времен Трампа, политика Байдена оказалась малоэффективной в плане решения проблемы брошенных детей. Напомним, что одним из самых жестоких решений Трампа демократы считают приказ о «разлучении семей». В мае 2018 года Трамп объявил о политике нулевой терпимости, согласно которой все совершеннолетние мигранты, пересекающие границу без разрешения, должны были быть заключены в тюрьму. При этом сопровождавшие их дети отправлялись в приюты, которые курировало управление США по переселению.

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

Отменяя или приостанавливая законы Трампа, администрация Байдена вносила такие изменения, что несопровождаемые дети, как и прежде, освобождались от высылки. Из-за этого многие нелегалы теперь стали бросать своих детей на границе или входить в долги перед картелями, чтобы те доставили несовершеннолетних в США.

Сложившаяся при Байдене нынешняя ситуация — это, попросту говоря, новая форма приказа о разлучении семей, которая при этом перегрузила систему до такой степени, что пограничному патрулю пришлось размещать некоторые группы подростков на военных базах.

На этом фоне среди сторонников Республиканской партии начало набирать популярность убеждение, что Демократическая партия позволила случиться миграционному кризису потому, что она рассматривает мигрантов из стран Центральной и Южной Америки как потенциальных избирателей-демократов.

Экс-заместитель главы министерства внутренней безопасности (DHS) США Лора Райс в интервью для Fox News заявила: «Выгоду от миграционного кризиса получают картели, занимающиеся нелегальной иммиграцией и зарабатывающие на этом в данный момент около $20 миллионов в день. Отвратительный провал левых в этом вопросе — поправки в законодательстве, предоставляющие льготы одиноким детям, пересекающим границу. Они (левые) это сделали под слоганом предотвращения торговли женщинами и детьми, но очевидно, что они терпят неудачу в этом вопросе».

По словам Райс, ситуация с кризисом на границе и душераздирающими историями о брошенных детях является спланированной: «Они (демократы) знают, что в прошлом работало, и все же они решили отменить программы других политиков. Они видят в этих мигрантах тех, кто в будущем проголосует за демократов, это все вопрос власти левых».

Очевидно, что разросшийся миграционный кризис в США решится еще не скоро, особенно учитывая тот факт, что проблема усугубляется интересами не только вашингтонских политиков, но и причастностью мексиканских картелей, что перебрасывает запутанную нить проблемы через недостроенную стену Трампа в Центральную Америку.

Латинская Америка: в поисках лучшей жизни и в бегстве от картелей

Первые крупные потоки иммигрантов из Мексики в США пошли ещё столетие назад, однако по-настоящему широкий размах миграция через границу получила в 1950-е годы. Стоит отметить, что миграция для Мексики не является чем-то неординарным и привычна для всего глобализационного процесса в целом: люди либо ищут лучшей жизни, переживая не самые простые времена в родных краях, либо стремятся к родственникам, уже покинувшим страну, либо вынуждены уезжать на заработки.

Николай Иванович Фешин. Беженцы. Сер. 1900-х

Данный процесс был взаимовыгодным: мексиканцы получали более высокий достаток по сравнению с работой у себя на родине (во многом из-за котировок доллара к мексиканскому песо), американцы же получали дешёвую рабочую силу и устраивали мигрантов на низкооплачиваемую работу. При этом власти официально признавали важность существования дешёвой рабочей силы из Мексики для экономики страны.

Такие процессы привели к тому, что мексиканцы стали абсолютно доминирующей нацией среди всех латиноамериканских народов в США: в 2018 году они составляли 11,3% только от всего населения США, а 37 миллионов жителей США были идентифицированы как имеющие полное или частичное мексиканское происхождение. Тогда же, согласно статистике, мексиканоамериканское население составило 61,9% всех латиноамериканцев в США.

Изначально ситуация складывалась так, что в Штаты отправлялись преимущественно мексиканские мужчины, однако уже позднее на заработки начали уезжать и женщины. Нередко в поисках лучшей жизни в США уезжали целые семьи с детьми, из-за чего впоследствии на границе возникали проблемы, уже приведённые выше. Ключевую роль в приросте рабочей эмиграции из Мексики сыграла программа Bracero, заключённая между Вашингтоном и Мехико в 1942 году и предусматривающая въезд на американскую территорию почти 4,6 млн мексиканцев для работы на фабриках и заводах. На такой шаг американские власти были вынуждены пойти по причине Второй Мировой войны и в целях продолжения продуктивной работы предприятий.

Договор был заключён в начале августа 1942 года, а уже через месяц первые мексиканцы прибыли в США на работу. Изначально планировалось, что Bracero просуществует до конца войны, затем её действие продлили ещё на несколько лет (при этом предприняв «операцию Wetback» по депортации большого числа мексиканцев домой), а окончательно она завершилась в 1964 году. Практически сразу после начала существования программы возникла непростая ситуация: во-первых, американские работодатели в целях экономии и минимизации бюрократических сложностей считали более выгодным нанимать мексиканцев, проникших в США без документов, а во-вторых, бюрократические проволочки Вашингтона вынудили и самих мексиканцев проникать нелегально на американскую территорию. К этому можно прибавить и расовые преследования и унижения мексиканцев со стороны рядовых американцев на бытовом уровне, а также попытки обмануть мексиканских мигрантов с выплатами заработной платы.

Взрывной рост миграции из Мексики, наблюдаемый в последние годы, связан не только с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, геополитической ситуацией и общим уровнем бедности в Латинской Америке, но и отменой положений, принятых экс-президентом США Дональдом Трампом. Отмена администрацией Джо Байдена всех указов, касающихся миграционного потока (в том числе нашумевшей программы «Оставайтесь в Мексике»), позволила десяткам тысяч иммигрантов со всей Латинской Америки попытать счастья и постараться пойти навстречу «американской мечте» посредством прорыва или проникновения через мексиканско-американскую границу — которая, по словам жителей приграничных городов, теперь выглядит едва ли не как проходной двор. Нередко правоохранительные органы Мексики, Гватемалы, Сальвадора и ряда других латиноамериканских стран на крупных автомагистралях перехватывали целые грузовики, набитые нелегальными мигрантами из своих стран, а также из Венесуэлы, Кубы, Гондураса, Никарагуа и других государств. Часто такие путешествия приводят к трагическим последствиям: фиксировались случаи смертей как взрослых людей, так и детей из-за переохлаждения в грузовых рефрижераторах, из-за давки или вовсе от голода и болезней.

Оноре Домье. Беженцы. 1850

Миграционный кризис обострился в первой половине августа 2022 года в связи с ситуацией в приграничных с США мексиканских муниципалитетах Мехикали, Текате и Тихуана, а также в курортных муниципалитетах Росарито и Энсенада. Там свою буквально террористическую деятельность развернул картель «Новое поколение Халиско», который, по имеющейся информации, мстил таким образом за арест Рикардо Луиса Васкеса, лидера картельного отряда Grupo Elite.

Атакам преступников подверглись как автомобили и общественный транспорт, так и полицейские участки и общественные учреждения, не говоря о мирном населении. Представители картеля пообещали расправляться с каждым, кто окажется на улицах населённых пунктов указанных штатов — именно с этим связаны распространившиеся в соцсетях картинки с пустынными мексиканскими улицами в приграничных с США мексиканских городах: люди просто побоялись выходить за пределы своих жилищ.

Порождённый хаос вызвал замешательство среди местных властей (которые утверждали, что делают «всё возможное») и среди правоохранителей — последние то вступали в перестрелку с преступниками, то почти не реагировали на происходящее.

Авторы телеграм-канала «Секс, картели, Фрида Кало» в своём материале специально для телеграм-канала «Рыбарь» отмечают, что на фоне происходящего в мексиканских штатах растут паника среди местного населения, а также критика в адрес президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и правящей партии MORENA.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор gob. mx

«Интерес к беспорядкам на границе в данном случае есть и у Демократической, и у Республиканской партий [США]. Первым здорово сыграют на руку проблемы с безопасностью в консервативных Техасе и Аризоне. У Демпартии появится еще один повод обвинить власти оппозиционно настроенных к ней штатов в некомпетентности и неспособности справиться с ситуацией. Однако приграничные американские штаты на фоне происходящего получают и повод, и возможность для усиления собственных вооруженных сил (что уже происходит в Техасе), а также неподчинения федеральным властям в вопросах владения оружием гражданскими лицами», — полагают авторы телеграм-канала.

Масла в огонь подлила и достаточно странная позиция некоторых мексиканских чиновников. Например, мэр Тихуаны Монтсеррат Кабальеро Рамирес попросила «Новое поколение Халиско», а также картели Синалоа и Тихуаны взимать плату за жилье с недобросовестных плательщиков. Правда, спустя сутки она же заявила о том, что в город прибыло около трёх тысяч солдат армии, готовых помочь полицейским в наведении порядка.

Последствия беспорядков, которые всё же удалось частично подавить, не заставили себя ждать: так, 14 августа границу с США пересекли сразу несколько сотен нелегальных мигрантов — при этом сообщается, что мексиканские пограничники практически никак не препятствовали этому.

Что ждёт Мексику в дальнейшем? Не исключается, что миграционный кризис вновь достигнет своего пика: разгул картелей в стране может вспыхнуть в любой момент, и эта ситуация вполне выгодна Вашингтону. В Белом доме, подконтрольном демократам, всячески пытаются увести внимание населения от несколько странного поведения 79-летнего Джо Байдена на пресс-конференциях, от попыток разжечь ситуацию вокруг Украины поставками оружия киевскому режиму, а также от экономического кризиса, который, подобно уроборосу, порождён санкционной войной Запада. Республиканцы же всегда готовы обвинять в миграционном кризисе своих извечных оппонентов и обещать прекратить его, как только их представитель сменит Байдена на посту главы государства.