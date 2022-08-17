Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Северо-Западная транспортная прокуратура ведёт проверку по факту несостоявшегося рейса 6417 Санкт-Петербург — Екатеринбург авиакомпании «Россия». Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Самолёт Artem Katranzhi

Самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту «Пулково», не долетев до Екатеринбурга. Транспортная прокуратура проверит, соблюдались ли права пассажиров и законодательство о безопасности полетов. Сотрудники надзорного ведомства изучат все обстоятельства и, если потребуется, примут меры прокурорского реагирования.

Пока что причины посадки самолёта в Петербурге неизвестны. Сообщают, что на борту рейса были 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Вынужденная посадка состоялась благополучно в 14:19 мск. Никто не пострадал. Авиаперевозчик доставит пассажиров в Екатеринбург резервным бортом.