Москва, , 16:23 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили большое число украинских резервистов. а также вооружения и военной техники, которые прибыли для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области. Об этом сегодня, 17 августа, заявило Министерство обороны России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в украинских СМИ постоянно муссируется тема возможного наступления ВСУ на Херсон, который контролируется российскими войсками. Более того, министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о готовящемся наступлении на Херсон.

ВС РФ систематически наносят удары по позициям ВСУ на границе Херсонской и Николаевской областей. Помимо уничтожения резервистов и военной техники при разгрузке с эшелона, российские войска также поразили и другие военные целы. В частности, за сутки, поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовка Донецкой Народной Республики, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева.