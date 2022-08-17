Цхинвал, 17 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Следователи военной прокуратуры Южной Осетии после проверки расходования в министерства обороны республики средств на ремонтно-строительные работы возбудили ряд уголовных дел. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Герб Южной Осетии

По данным ведомства, обвинения выдвинуты в адрес должностных лиц минобороны и гендиректора РГУП «Дорэкспострой» по статьям, предусматривающим растрату чужого имущества, злоупотребление служебным положением и мошенничество.

Сообщается, что в апреле минобороны Южной Осетии заключило с «Дорэкспострой» договор на выполнение работ в военном городке на 9,4 млрд рублей. Контрольный обмен выполненных работ показал завышение оплаченной стоимости на 3,9 млн рублей.

Также следователи выявили завышение на 2,7 млн рублей при оплате работ за капитальный ремонт для нужд минобороны.