Москва, 17 августа 2022, 16:22 — REGNUM Повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности вновь объявлен в Москве из-за сильной жары. Об этом сообщается 17 августа на сайте Гидрометцентра России.
По шкале интенсивности погодных явлений «оранжевый» уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».
Как уточняется, предупреждение будет действовать в период с 12:00 до 18:00 четверга, 18 августа. В указанные часы температура воздуха в столице может достигать +30…+31 °C.
Кроме этого, в Москве и Подмосковье до 14:00 пятницы, 19 августа, будет действовать «жёлтый» уровень предупреждения из-за высокой пожароопасности (4-й класс).
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