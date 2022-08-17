Москва, 17 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности вновь объявлен в Москве из-за сильной жары. Об этом сообщается 17 августа на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара в Москве

По шкале интенсивности погодных явлений «оранжевый» уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Как уточняется, предупреждение будет действовать в период с 12:00 до 18:00 четверга, 18 августа. В указанные часы температура воздуха в столице может достигать +30…+31 °C.

Кроме этого, в Москве и Подмосковье до 14:00 пятницы, 19 августа, будет действовать «жёлтый» уровень предупреждения из-за высокой пожароопасности (4-й класс).