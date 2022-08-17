Ханты-Мансийск, 17 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске расстреляли участника конкурса «Лидеры строительной отрасли России». Мужчина находится в реанимации, сообщает Муксун. fm со ссылкой на собственные источники.

U.S. Department of Defense Стрельба

Инцидент произошёл рядом с рестораном «Планета». По сообщению источника издания, потерпевший был участником конкурса «Лидеры строительной отрасли России», который проходил в ханты-Мансийске с 11 по 14 августа. В правоохранительных органах происшествие обещали прокомментировать после проверки.

«Сейчас мы не работаем, поскольку предоставили следственным органам всю свою техническую базу для расследования, включая видео с камер наружного наблюдения», — пояснила изданию директор ресторана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте двое мужчин во дворе жилого дома выясняли отношения с помощью стрельбы. Одним из участников конфликта был полицейский, который спешно уволен.