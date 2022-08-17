Нью-Йорк, США, 17 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Актрису Милли Бобби Браун и её возлюбленного Джейка Бонджови, сына музыканта Джона Бон Джови (Бонджови), заметили папарацци в Нью-Йорке (США). Об этом 17 августа пишет Peopletalk.

Цитата из четвёртого сезона т/с «Очень странные дела». 2022 год Милли Бобби Браун в роли Одиннадцать

После публикации получившихся фотографий появились слухи о помолвке 18-летней Браун и 20-летнего Бонджови. На безымянном пальце у актрисы поклонники заметили кольцо с бриллиантом.

ИА REGNUM напоминает, что о своих отношениях с Джейком Бонджови Милли Бобби Браун сообщила весной 2022 года. Однако слухи об их романе появились ещё в 2021 году.