Берлин, , 16:22 — REGNUM Стратегия президента России Владимира Путина по Украине не сработает, заявил 17 августа германский федеральный канцлер Олаф Шольц в интервью Dagens Nyheter.

Шольц и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявив, что Берлин считает важным поддерживать контакт с Москвой, тем более сейчас, «во время кризиса », глава правительства Германии заявил, что Россия должна «взять на себя ответственность».

ИА REGNUM) стратегия в отношении Украины не сработает». Олаф Шольц «Моё ясное послание ему заключается в том, что его (Путина — прим.) стратегия в отношении Украины не сработает».

Он добавил, что диалог с Россией нужен, чтобы Путин точно знал, чего от него «требуют» в Берлине. Требует Берлин, чтобы Москва «прекратила» спецоперацию на Украине.

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