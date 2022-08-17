Сыктывкар, 17 августа, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Глава Республики Коми Владимир Уйба призвал жителей республики носить маски в общественных местах: на транспорте и в больших торговых центрах. По его словам, в регионе резко выросло число госпитализированных с ковидом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди на остановках в масках

«Призываю всех, где возможно, меры профилактики проводить. В первую очередь, в больших магазинах, в общественных местах, в транспорте, нужно, конечно, уже снова надевать маски, чтобы и себя сберечь, и, если вы заболели, то не распространять вирус […] мы начали расти очень интенсивно по занятым койкам. Если вчера было 65 занятых коек, то сегодня уже 94. Мы опять на пределе того, что нам нужно опять разворачивать дополнительные койки », — сказал Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возвращении масочного режима объявили в Вологодской области.