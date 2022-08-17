Казань, , 17:47 — REGNUM Возведение моста через реку Волгу в Татарии является одним из самых сложных участков строительства трассы М-12. Работы на объекте идут день и ночь, говорится 17 августа в телеграм-канале главы РТ Рустама Минниханова.

Строительство трассы M-12 Mintrans.gov.ru

В опубликованном видео демонстрируется строительство объекта с высоты птичьего полета. Самый длинный мост новой трассы будет четырехполосным. С запуском движения новые возможности для развития получат приграничные Верхнеуслонский и Лаишевский районы республики.

ИА REGNUM напоминает, скоростная дорога М-12 «Москва — Казань» протяженностью 811 км объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарию. На М-12 запроектировано 17 транспортных развязок с федеральными и основными региональными автомобильными дорогами, которые позволят эффективно распределить транспортные потоки по опорной автодорожной сети зоны тяготения М-12 и учесть перспективы развития регионов.

Трассу планируют запустить к 2024 году.

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