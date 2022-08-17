Москва, 17 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. 200 казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» отрабатывают боевое слаживание перед отправкой в Донбасс. Об этом 17 августа в своём телеграм-канале написал атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

skwrz.ru Казачий отряд «Дон» прибыл в Донбасс

«На специализированном полигоне казаки приступили к отработке боевых навыков с учетом военного опыта добровольцев, вернувшихся из Донбасса. После процедуры слаживания отряд «Дон» в составе добровольческой казачьей бригады отправится на Донбасс для выполнения боевых задач по денацификации и демилитаризации Украины», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что боевые задачи в районе специальной военной операции на Украине выполняет казачий отряд «Дон» имени Архистратига Михаила, который сформирован из числа добровольцев Союза казаков-воинов России и зарубежья.