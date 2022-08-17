Екатеринбург, 17 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Свердловской области на выборах губернатора смогут досрочно проголосовать 7107 избирателей. Об этом 17 августа сообщает облизбирком.

Выборы

Процедура будет проведена со 2 по 10 сентября. Заявки поступили от 22 территориальных комиссий в 23 муниципалитетах, 155 населённых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора намечены на 11 сентября. На этот пост зарегистрированы пять кандидатов.