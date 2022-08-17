Уфа, 17 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. День Башкирии пройдет 26 августа в Москве в рамках фестиваля Русского географического общества. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Марсель Бадыкшин. president.tatarstan.ru Сабантуй

Сообщается, что в этот день в Москве в парке «Зарядье»гостей фестиваля ждет спортивно-игровая программа «Сабантуй». В мероприятии примут участие башкирский фольклорный коллектив «Аҡ тирмә», танцевальный коллектив «Самрау», вокально-хореографический ансамбль «Хазина».

Отмечается, что на главной сцене фестиваля выступят фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас», солисты Башгосфилармонии им. Х. Ахметова.

Сообщается, что на фестивале будет продемонстрирован мультфильм по мотивам комикса о геопарке «Торатау».