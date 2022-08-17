Москва, , 16:15 — REGNUM Государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя вошла в тройку лидеров по итогам оценки эффективности реализации государственных программ за шесть месяцев 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства России 17 августа.

Крым. Кара-Даг Марина Каширская © ИА REGNUM

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин назвал 2021 год самым успешным с точки зрения эффективности реализации госпрограммы.

«В этом году мы не снижаем темпов и по итогам шести месяцев, по рейтингу Минэкономразвития, показали второй результат среди всех 49 госпрограмм. Это стало возможным благодаря системной работе по управлению финансами, которая выстраивается последние годы, работе Минэкономразвития и регионов», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер пояснил, что госпрограмма развития Крыма показала уровень эффективности реализации — 98,3%, кассовое исполнение запланированного объёма на 1 июля составило 100%, показатель по соблюдению требований по администрированию программы — также 100%.

На полуострове в рамках программы за полгода ввели в строй семь объектов в сфере коммунальной инфраструктуры, дорожного и жилищного хозяйства, а также культуры. В частности, создана инфраструктура для транспортировки подземных вод — построен водовод от Бештерек-Зуйского водозабора до села Белое в Симферополе, что позволит обеспечить 95 тысяч жителей Симферополя качественной питьевой водой, а также в Феодосии построена сеть водоснабжения для мкр. Челнокова Греческого квартала.

Ведутся работы по улучшению транспортной доступности Южного берега Крыма, транспортной связи аэропорта Симферополя с населёнными пунктами и городами. В этих целях реконструировано почти 25 км автомобильной дороги Симферополь — Евпатория — Мирный, также реконструирована автодорога Севастополь — порт Камышовая бухта.

В рамках госпрограммы построена сеть газоснабжения в посёлке Акрополис и в селе Айкаван Симферопольского района, газом обеспечено более 1000 жителей.

До конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию ещё 115 объектов в сфере коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры, спорта и образования. Так, газ смогут получать более 35 тысяч жителей полуострова.

В Севастополе продолжается строительство подстанции центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также нового корпуса городской больницы №4 на 140 пациентов. Также строятся 11 детских садов на 2000 дошкольников: шесть — в Крыму, пять — в Севастополе. Также в Севастополе строится школа на 450 учеников и три спорткомплекса.

Президентом России поставлена задача обеспечить в рамках госпрограммы увеличение инвестиций в основной капитал в Крыму и Севастополе не менее чем до 1 трлн рублей за период с 2022 по 2025 год. Для расширения сферы банковских услуг в Крым привлечён дополнительный банк со 100% государственным участием — ПАО «Промсвязьбанк».

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поблагодарил правительство за поддержку и внимание к регионам. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что в 2022 году в городе в рамках госпрограммы планируется завершить работы на 25 объектах.