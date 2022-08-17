Кострома, , 16:45 — REGNUM Жители самого малонаселённого города Костромской области — Кологрива требуют вернуть ему «достойный вид». Об этом со ссылкой на открытое обращение горожан к губернатору региона Сергею Ситникову и президенту России Владимиру Путину, размещённое в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Многоквартирный дом на улице Куйбышева в Кологриве, пожар в котором произошёл в 2012 году. Наталья Диева

Горожан беспокоит состояние зданий, имеющих статус объектов культурного наследия, а также обилие разрушенных домов, которые «десятилетиями» стоят на главных улицах райцентра.

«Исторический город на глазах превращается в уродливое место, обезображенное остатками домов. Всего по городу их несколько десятков. Для маленького городка с населением в 2,7 тысячи человек это очень заметно. Многие исторические здания, находящиеся в федеральной, региональной и муниципальной собственности, брошены на произвол судьбы . Кроме объектов культурного наследия есть строения, оставленные оставленных собственниками, в том числе после пожаров. Они представляют реальную опасность для жизни и здоровья прохожих, благополучия всего города, так как в основном он застроен деревянными домами. Одна брошенная спичка может стать угрозой для жителей целой улицы», — говорится в обращении.

Всего в городе расположено 128 объектов культурного наследия, Кологрив имеет статус исторического поселения и является одним из самых известных и ценимых туристами городов региона. Авторы обращения указали, что местные власти не решают проблему со сносом ветхих построек на протяжении 15 лет. По их словам, чиновники ссылаются на то, что не могут договориться с собственниками разрушенных домов, а ОКН не приводятся в порядок из-за отсутствия финансирования.

«За последние 15 лет по сносу ветхого аварийного жилья в нашем городе не сделано ничего! Но мы хотим жить в ухоженном городе, а не среди руин! Поскольку на местном уровне вопрос сноса ветхих и аварийных зданий не решается, наши обращения игнорируются, мы решили обратиться к Вам. Обращение подписано 369 людьми, что составляет пятую часть взрослого населения Кологрива», — объясняется в письме.

Горожане просят федеральные власти побудить местных чиновников установить «конкретные сроки» по сносу ветхих домов и исключению полностью разрушенных архитектурных памятников из Реестра ОКН с последующей ликвидацией. Здания, которые можно сохранить, предлагается законсервировать. Ответ на обращение горожан должен поступить в ближайшие две недели. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.

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