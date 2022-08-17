Кострома, 17 августа 2022, 16:45 — REGNUM Жители самого малонаселённого города Костромской области — Кологрива требуют вернуть ему «достойный вид». Об этом со ссылкой на открытое обращение горожан к губернатору региона Сергею Ситникову и президенту России Владимиру Путину, размещённое в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Горожан беспокоит состояние зданий, имеющих статус объектов культурного наследия, а также обилие разрушенных домов, которые «десятилетиями» стоят на главных улицах райцентра.
Всего в городе расположено 128 объектов культурного наследия, Кологрив имеет статус исторического поселения и является одним из самых известных и ценимых туристами городов региона. Авторы обращения указали, что местные власти не решают проблему со сносом ветхих построек на протяжении 15 лет. По их словам, чиновники ссылаются на то, что не могут договориться с собственниками разрушенных домов, а ОКН не приводятся в порядок из-за отсутствия финансирования.
Горожане просят федеральные власти побудить местных чиновников установить «конкретные сроки» по сносу ветхих домов и исключению полностью разрушенных архитектурных памятников из Реестра ОКН с последующей ликвидацией. Здания, которые можно сохранить, предлагается законсервировать. Ответ на обращение горожан должен поступить в ближайшие две недели. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.
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