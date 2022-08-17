Вашингтон, 17 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В Сеть выложили трейлер документального фильма «Сидни». Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 17 августа.

Цитата из трейлера фильма «Сидни» Сидни Пуатье

В ролике показан Сидни Пуатье — первый в истории темнокожий актёр, ставший обладателем «Оскара». Предстоящая лента расскажет о карьере артиста, а также включит в себя архивные кадры из его жизни. Премьера картины намечена на 23 сентября 2022 года.

Напомним, Сидни Пуатье получил «Оскар» в 1963 году за роль в фильме «Полевые лилии». С 2012 по 2022 года артист считался старейшим из лауреатов премии «Оскар» за лучшую мужскую роль.