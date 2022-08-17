Москва, 17 августа, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР в Заксобрании Калининградской области не будут инициировать присвоение звания почётного гражданина Калининградской области патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, так как оно уже присвоено ему больше 10 лет назад, заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Калининградской области Евгений Мишин обратился к председателю областного парламента Андрею Кропоткину с инициативой предложить депутатам всех фракций на первом заседании осенней сессии поддержать присвоение почётного звания патриарху.

«Как выяснилось, патриарху уже было присвоено звание «почётного гражданина Калининградской области» — больше 10 лет назад. Но даже на официальном сайте Калининградской епархии это указано мелким шрифтом, в самом конце подробной пятистраничной биографии патриарха, который много лет курировал область и местные приходы. Что говорить, если такая немаловажная для региона информация проходит обыденным фоном, и даже депутаты Заксобрания об этом не знают», — отметил Нилов в своём телеграм-канале.

Он добавил, что его коллеги по ЛДПР обязательно обсудят в региональном парламенте проблему более корректного информирования о событиях, напрямую относящихся к Калининграду.

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