Москва, 17 августа, 2022, 16:11 — ИА Регнум. По мере падения курса евро и британского фунта юань занимает свое место в числе других ведущих мировых валют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Yu Lan Доллар и Юань

«Не думаю, что Китай сможет сильно ослабить свою валюту, — сказал он. — Ведь на фоне падения курса евро, британского фунта (резервные валюты) юань активно занимает свое место в числе ведущих мировых валют. Также Россия формирует сейчас свои резервы уже в юане. Вместо долларов. А значит, юань или будет укрепляться к другой корзине валют, или как минимум стоять на том же уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Китай не сможет сильно ослабить юань из-за сопротивления США.