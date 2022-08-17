Москва, 17 августа, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Россия точно не останется без дешевых смартфонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил владелец сети магазинов техники, член «Партии роста» в Татарии Олег Туманов. Так он прокомментировал информацию о том, что в первом полугодии 2022 года поставки в РФ смартфонов (стоимостью до 10 тыс. рублей) упали на 56%.

Смартфон

«Я бы скептически относился к такой статистике в силу текущей обстановки на рынке, когда одни бренды уходят с рынка ввиду санкций, а другие приходят. Россия точно не останется без дешёвых смартфонов, потому что этот сегмент чрезвычайно востребован среди потребителей — мы уже привыкли к так называемым «бабушкофонам» и «детским» смартфонам, на которые сейчас уже повышенный спрос в преддверии школы, — сказал Туманов. — В то же время техника дорожает в связи с увеличением стоимости логистики и компонентов в целом. Для рядового потребителя это может означать, что привычный телефон за 10 тысяч рублей будет стоить 11 тысяч. Но в Китае сейчас наблюдается тенденция к производству собственных процессоров, а это повлечёт за собой некоторое удешевление итогового продукта».

По его словам, прогнозировать рост цен на ближайшие годы в текущих условиях невозможно, так как перестраиваются логистические цепочки, меняются производственные линии, колеблется курс.

«Но на данном этапе какого-то взрывного роста цен ждать не стоит», — убежден Туманов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что лишь каждый 10-й житель РФ сейчас готов поменять свой старый телефон на новый.